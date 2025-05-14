На KazanForum подписали соглашение об открытии научной лаборатории в Иннополисе
Университет Иннополис и AIRI на полях KazanForum подписали соглашение о создании совместной научной лаборатории мультимодального генеративного ИИ.
«Объединенная научная команда сосредоточится на разработке инновационных решений в области генеративного ИИ, которые будут востребованы бизнесом и промышленностью», — сказал директор Университета Иннополис Искандер Бариев.
Также в лаборатории планируется развитие студенческой научно-исследовательской деятельности, разработка совместных образовательных программ и коммерческих проектов.