На KazanForum подписали соглашение об открытии научной лаборатории в Иннополисе

Университет Иннополис и AIRI на полях KazanForum подписали соглашение о создании совместной научной лаборатории мультимодального генеративного ИИ.

«Объединенная научная команда сосредоточится на разработке инновационных решений в области генеративного ИИ, которые будут востребованы бизнесом и промышленностью», — сказал директор Университета Иннополис Искандер Бариев.

Также в лаборатории планируется развитие студенческой научно-исследовательской деятельности, разработка совместных образовательных программ и коммерческих проектов.

Дарья Сайфиева