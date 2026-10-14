Кабмин рассмотрит проект о передаче данных на платформу «Работа в России»
Правительство 14 октября рассмотрит проект федерального закона о поступлении данных в единую цифровую платформу «Работа в России». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Речь идет о проекте поправок в статью 16 закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования». Инициатива нацелена на создание технической возможности для оперативной передачи сведений на платформу «Работа в России».
В сообщении кабмина указано, что принятие законопроекта необходимо для обеспечения мониторинга структуры рынка труда, отслеживания движения рабочей силы, а также формирования прогноза потребности российской экономики в кадрах.