Кабмин рассмотрит проект о передаче данных на платформу «Работа в России»

Речь идет о проекте поправок в статью 16 закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования». Инициатива нацелена на создание технической возможности для оперативной передачи сведений на платформу «Работа в России».