В Чувашии 9 школьников отравилось, СКР возбудил дело

Следственное управление СКР по Чувашской Республике возбудило уголовное дело по факту массового заболевания учащихся гимназии №8 в городе Шумерля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).

Вечером 13 мая в медицинские учреждения обратились несколько учеников с признаками острой кишечной инфекции. Один ребенок был госпитализирован, остальные проходят амбулаторное лечение.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи и криминалисты обследуют пищеблок гимназии, изымают образцы продуктов. Назначены судебно-медицинские и санитарно-эпидемиологические экспертизы.

В ходе расследования будет дана правовая оценка соблюдению санитарных норм при организации питания в учебном заведении. Причины заболевания станут известны после получения результатов экспертиз.

Случай массового заболевания учащихся гимназии в Шумерле стал не первым инцидентом с признаками пищевого отравления в образовательных учреждениях Чувашии за последние месяцы. С ноября 2024 года в регионе произошло как минимум четыре подобных эпизода, по нескольким из них возбуждены уголовные дела.

19 декабря 2024 года после череды отравлений школьников глава республики Олег Николаев поручил провести реформу системы школьного питания. Новая модель предполагает передачу полномочий по выбору поставщиков от директоров школ к муниципалитетам, заключение трехлетних контрактов и введение единого меню. Также усиливается контроль за качеством продуктов через систему «Меркурий».

Поводом для реформы стали массовые отравления школьников. Самый крупный случай зафиксировали в Новочебоксарске в ноябре — после еды в школе №4 за медицинской помощью обратились 209 человек. Причиной, по данным Минздрава, стал норовирус. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В декабре пострадали 9 учеников школы в Аликовском районе, двоих госпитализировали. Еще один инцидент произошел в феврале 2025 года в Кугесьском лицее — с кишечной инфекцией к врачам обратились 7 детей. Тогда к проверке подключались прокуратура, Роспотребнадзор и Минобразования.

Анар Зейналов