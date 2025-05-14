В Татарстане изымут земельный участок «Татнефти» для реконструкции моста

В Мензелинском районе Татарстана планируют изымут земельный участок площадью 2,2 тыс. кв. м для реконструкции моста через реку Ашпалинка. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Участок необходим для проведения работ на мосту, расположенном на региональной автодороге «М-7 — Волга — Новая Александровка — Тулубаево» на 5-м километре трассы.

Речь идет об участке площадью, который образуется из более крупного земельного надела, принадлежащего ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина. Его площадь составляет 11 тысяч кв. м. и он относится к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Изъятие проводится по предложению Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана и государственного учреждения «Главтатдортранс». После утверждения размера компенсации собственнику направят соглашение об изъятии. В случае отказа от подписания документа вопрос будет передан в суд. Определение стоимости участка и кадастровые работы также возьмет на себя «Главтатдортранс».

В марте сообщалось, что у фирмы Тагира Метшина изымут участок в 8,2 тыс. кв. м для строительства дороги.

Анар Зейналов