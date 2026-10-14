Трамп призвал сажать в тюрьму и расстреливать за утечки секретной информации
Президент США Дональд Трамп заявил, что тем, кто допускает утечки секретной информации, «место в тюрьме до конца жизни».
«Таких нужно сажать в тюрьму или расстреливать»,— сказал американский президент на предвыборном митинге в штате Аризона.
Господин Трамп отметил, что в начале американской операции против Ирана США направили свои бомбардировщики в регион. Однако, по его словам, иранская сторона была готова к атаке из-за утечки данных. «Они пустили информацию о том, что мы вылетаем из Миссури в 12:07, и это было опубликовано New York Times и CNN»,— сказал он.