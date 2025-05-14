После заявления Мизулиной против треш-блогерши из Чебоксар возбудили уголовное дело

Следственный отдел СКР по Калининскому району города Чебоксары возбудил уголовное дело против треш-блогерши после заявления главы лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Мизулина

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Екатерина Мизулина

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Уголовное дело возбудили по ч.1 статьи 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»).

Все материалы, которые Екатерине Мизулиной направляли жители Чувашии приобщены к материалам дела.

Ранее глава лиги безопасного интернета опубликовала видео из самолета, в котором летела с блогершей из Чебоксар. По словам Екатерины Мизулиной, во время полета женщина вела себя неадекватно, провоцировала на конфликт и чуть не подралась с бортпроводницами.

После этого инцидента глава лиги безопасного интернета возмутилась из-за бездействия полицейских Чувашии.

Дарья Сайфиева