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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
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По протоптанной нанодороге

Инвестиции в новые отечественные нанотрубки составили 680 млн рублей
В Новосибирске запустилось производство углеродных нанотрубок. Технология может быть востребована для защиты производств от атак БПЛА и пожаров, а также для сфер радиоэлектроники, топливной и огнезащитной продукции. На его разработку и закупку оборудования было потрачено больше 600 млн руб. Сейчас большая часть нанотрубок поставляется из-за рубежа.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Центр компетенций НТИ совместно с Институтом катализа СО РАН открыл производство многостенных углеродных нанотрубок в Новосибирске, рассказали “Ъ” в НТИ (учредители — Минпромторг и АНО «Платформа НТИ»). Материал добавляют в краску, пластик, резину для огнезащитного покрытия и перевозки топлива или в качестве электропроводящей добавки в аккумуляторах. Совокупные инвестиции на НИОКР и закупку оборудования за три года составили 680 млн руб. от фонда НТИ.
Разработка, по заверениям представителей НТИ, может быть востребована и для защиты производств от пожаров после атак БПЛА, поскольку их вводят в небольших количествах в специальные огнезащитные материалы — покрытия, которые наносят на конструкции и оборудование. Это помогает повысить их устойчивость к разрушению, говорят в фонде.

Нанотрубки — наноразмерные полые цилиндры из листов углерода, в тысячи раз тоньше человеческого волоса. В массе выглядят как черный порошок. Производятся в специальных реакторах из углеродсодержащего газа с использованием катализаторов.

Сейчас выпускается несколько десятков килограммов многостенных нанотрубок в год, делится с “Ъ” представитель НТИ, однако нынешние производственные мощности в РФ не могут покрыть запрос промышленных партнеров, который оценивается в 1–2 тонны продукции в месяц. При этом большая часть многостенных нанотрубок сейчас поставляется из Китая и других стран, а поставки составляют до нескольких тонн в год, говорят в НТИ. В деньгах российский рынок представитель фонда оценил до 50 млн руб. в год.
Нынешнее производство отличается от известного производства «Роснано» — в отличие от последнего, фонд совместно с институтом разрабатывает многостенные, а не одностенные нанотрубки, подчеркивает представитель НТИ.

Крупнейшим и самым известным проектом по разработке нанотрубок в России стала основанная в 2010 году компания OCSiAl, инвестором которой выступило «Роснано». Компания развивала в Новосибирске производство одностенных углеродных нанотрубок под маркой TUBALL. В апреле 2023 года суд Люксембурга наложил обеспечительные меры на долю «Роснано» в OCSiAl, а осенью 2024 года Генпрокуратура и Минобрнауки обратились в российский Суд по интеллектуальным правам, оспаривая принадлежность патентов на технологии. В октябре 2025 года суд признал права на спорные патенты за Россией, а уже в 2026 году российские компании «Плазмокатализ» и «Универсальные добавки», связанные с OCSiAl, были обращены в доход государства и переданы под управление структуры «Роснано». OCSiAl назвала изъятие активов неправомерным.

Представитель «Роснано» не ответил на вопрос “Ъ”, в каком состоянии сейчас находится производство их одностенных нанотрубок. Тем не менее он сказал, что интерес к альтернативным углеродным материалам со стороны рынка есть и продолжает расти, а ключевой запрос компаний связан с их применением в конкретных промышленных задачах.
Одним из крупнейших и наиболее быстрорастущих потребителей нанотрубок сегодня является производство литий-ионных аккумуляторов, говорит научный сотрудник центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н. Э. Баумана Александр Хина: другие крупные потребители — производители электропроводящих и антистатических полимерных композитов, резинотехнических изделий, лакокрасочных и строительных материалов.
Данное производство вполне возможно осилить среднему бизнесу, считает руководитель отдела цифровых решений департамента промышленной автоматизации «Рексофта» Вячеслав Целковский. Подход может быть основан на использовании уже запатентованной технологии, но сложностью может стать сырье, поставляемое сейчас в основном иностранными производителями — ExxonMobil, Linde, BASF и т. п., говорит он.

Газета «Коммерсантъ» №191

от 15.10.2026, стр. 7
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Дело «Роснано»
Технологии

Авторы

  • Ника Сизова
    Ника Сизова
    старший корреспондент