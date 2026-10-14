По протоптанной нанодороге

Крупнейшим и самым известным проектом по разработке нанотрубок в России стала основанная в 2010 году компания OCSiAl, инвестором которой выступило «Роснано». Компания развивала в Новосибирске производство одностенных углеродных нанотрубок под маркой TUBALL. В апреле 2023 года суд Люксембурга наложил обеспечительные меры на долю «Роснано» в OCSiAl, а осенью 2024 года Генпрокуратура и Минобрнауки обратились в российский Суд по интеллектуальным правам, оспаривая принадлежность патентов на технологии. В октябре 2025 года суд признал права на спорные патенты за Россией, а уже в 2026 году российские компании «Плазмокатализ» и «Универсальные добавки», связанные с OCSiAl, были обращены в доход государства и переданы под управление структуры «Роснано». OCSiAl назвала изъятие активов неправомерным.