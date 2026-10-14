Улов выходит из объектива

Наиболее чувствительным нововведение, по мнению господина Буглака, может быть для малых судов, многие из которых пока не имеют VSAT-терминалов (малая спутниковая станция для широкополосного доступа в интернет). Затраты на покупку оборудования в их случае составят 6,2 млн руб. при средней годовой выручке в 25 млн руб., замечает эксперт. Он добавляет, что на малых судах нередко существуют технические конструктивные ограничения, которые могут препятствовать размещению VSAT-антенн.