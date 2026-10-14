Улов выходит из объектива
Бизнес просит отсрочить обязательную видеофиксацию на промысловых судах
Рыбопромышленники рассчитывают убедить власти отказаться от одномоментного внедрения обязательной аудио- и видеофиксации на бортах рыбопромысловых судов, начав с реализации меры в качестве добровольного эксперимента. Закупка необходимого оборудования обойдется отрасли в 6,5 млрд руб. и станет проблемой в первую очередь для малых судов. Это может наложиться на проблемы, связанные с обязательным переходом на работу со спутниковой системой «Гонец».
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с предложением отложить внедрение обязательной аудио- и видеофиксации на рыбопромысловых судах и сначала провести трехлетний эксперимент. Об этом говорится в тексте рекомендаций, сформулированных по итогам общественных слушаний «Цифровизация рыбной отрасли», направленном 28 сентября (есть у “Ъ”).
Председатель Общественного совета при Росрыболовстве и профильной комиссии РСПП Герман Зверев говорит, что кабмин поручил министерствам и ведомствам проработать рекомендации бизнес-сообщества. В Росрыболовстве пояснили “Ъ”, что обращение получено и рассматривается. Настройка внедрения обязательной аудио- и видеофиксации, по словам представителя ведомства, будет предусматривать переходный период. В Минсельхозе говорят, что цифровизация рыбохозяйственного комплекса — важное направление развития отрасли.
Оснащение судов средствами контроля промысла обсуждается с конца 2025 года. Тогда проект приказа представил Минсельхоз. Техника будет устанавливаться на объекты с главным двигателем мощностью от 55 киловатт и валовой вместимостью от 80 тонн. Средства аудио- и видеофиксации должны обеспечить сбор, обработку и хранение материалов в процессе вылова, взвешивания и хранения водных биоресурсов, включая крабов. Мера направлена на предупреждение незаконного и нерегулируемого промысла.
В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) поясняют, что вопрос продолжает прорабатываться. Основная задача — автоматизация контроля процессов добычи и взвешивания уловов вместо «ручного» контроля инспектором на борту. Согласно оценке АСРФ, мера может затронуть половину российских промысловых судов.
Илья Шестаков, глава Росрыболовства, январь 2024 года:
В полной мере вряд ли человеческий труд непосредственно в море будет сокращен.
Герман Зверев говорит, что исполнение требования о видеофиксации всех промысловых операций на судах в море трудозатратно. Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак говорит, что, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, регулирование предполагает оснащение техническими средствами 1,05 тыс. судов. На это понадобится 6,5 млрд руб.
Наиболее чувствительным нововведение, по мнению господина Буглака, может быть для малых судов, многие из которых пока не имеют VSAT-терминалов (малая спутниковая станция для широкополосного доступа в интернет). Затраты на покупку оборудования в их случае составят 6,2 млн руб. при средней годовой выручке в 25 млн руб., замечает эксперт. Он добавляет, что на малых судах нередко существуют технические конструктивные ограничения, которые могут препятствовать размещению VSAT-антенн.
В АСРФ замечают, что хранение большого объема данных на судне потребует затрат на дополнительное оборудование, как и его оперативная передача по спутниковой связи. Данных о работоспособности систем в условиях промысла также нет, интернет здесь часто нестабилен, говорит Алексей Буглак.
Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов называет основными недостатками видеофиксации высокую стоимость реализации, нехватку людей для анализа материала, невозможность измерить по картинке вес улова, споры о точности записей и законности их использования для административного преследования. Эксперт напоминает, что механизм весового и видеоконтроля уже реализован на промысловых судах в США. Там система работает только за счет постоянного контроля на судне, в том числе со стороны инспекторов. Но для российской практики это станет очередным административным барьером, считает он.
Поэтапное внедрение обязательного видеоконтроля на судах — не единственная смягчающая мера в рамках цифровизации, на которую рассчитывает бизнес. РСПП также включил в список своих рекомендаций продление срока использования альтернативных судовых земных станций, использующихся для передачи данных в отраслевую систему мониторинга. Ранее рыбопромышленники могли пользоваться в том числе оборудованием британской Inmarsat, а с 1 января 2026 года единственным вариантом стала российская система «Гонец». Но ее работа не всегда оказывает стабильной, следует из текста рекомендаций.
Продление сроков использования альтернативных земных станций актуально в связи с поступающей информацией о сбоях в работе системы «Гонец», констатирует господин Зверев. Перебои создают риски для бизнеса: за непередачу данных о ведении деятельности сейчас предусмотрены уголовная и административная ответственность, изъятие улова, сведения о котором не поступили. В Росрыболовстве говорят, что сбоев в работе оборудования «Гонец» не зафиксировано.
Газета «Коммерсантъ» №191от 15.10.2026, стр. 7