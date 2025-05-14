Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в городе не внедрены льготные транспортные карты для студентов из-за ограниченного объема бюджетных средств, остающихся в распоряжении муниципалитета. Об этом он сообщил в ходе встречи со студентами КФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Метшин объяснил отсутствие студенческих проездных дефицитом городского бюджета Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов СКР по Чувашии возбудил дело по факту массового заболевания учащихся гимназии в городе Шумерля Фото: Пресс-служба СУ СКР по Чувашии Следующая фотография 1 / 2 Метшин объяснил отсутствие студенческих проездных дефицитом городского бюджета Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов СКР по Чувашии возбудил дело по факту массового заболевания учащихся гимназии в городе Шумерля Фото: Пресс-служба СУ СКР по Чувашии

Ильсур Метшин отметил, что из ежегодно собираемых в Казани 350 млрд руб. налогов в распоряжении города остается только около 50 млрд руб. По его словам, такая бюджетная конструкция делает невозможным финансирование дополнительной льготы на проезд для студентов.

«Если бы у меня оставалось налогов, которыми я бы распоряжался, хотя бы ещё полтинник, вы бы съездили бесплатно. Но пока это не в моих полномочиях», — сказал мэр. Он также подчеркнул, что Казань является донором в системе межбюджетных отношений. По его словам, бюджетная обеспеченность на одного жителя столицы Татарстана составляет 44 тыс. руб., в то время как в Москве — около 390 тыс. руб.

Господин Метшин также отметил, что Казань располагает одним из самых «молодых» парков общественного транспорта среди городов России без учета Москвы.

Анар Зейналов