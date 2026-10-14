Промышленности нужны молодые кадры
Мониторинг рынка труда
В сентябре число вакансий на российском рынке труда сократилось на 17% к такому же периоду прошлого года, число резюме при этом выросло на 28%, следует из статистики сервиса SuperJob. Данные показывают, что число соискателей работы в промышленности растет медленнее, чем в других крупных отраслях.
Производство — вторая отрасль по общему числу вакансий (после ритейла) и третья по числу резюме (после ритейла и логистики). Вакансий в промышленности в сентябре год к году стало на 17% меньше (как по рынку в целом). Резюме же прибавилось на 21% — меньше, чем в среднем по рынку труда. Среди подотраслей и по вакансиям, и по резюме лидирует пищевая промышленность. Далее по числу вакансий — металлообработка, станкостроение и точное машиностроение, по количеству резюме — станкостроение и металлообработка.
По данным зарплатных индексов SuperJob, за год зарплатные предложения инженерно-технического персонала (ИТР) в промышленности (на примере Москвы) выросли на 8,6% — это первое место среди отраслей. Предлагаемая оплата труда для медицинского персонала поднялась на 8,1%, для работников в секторе «транспорт и склад» — на 7,8%. В ИТ прирост показателя составил лишь 3,7%. С учетом годовой инфляции (4,71% в Москве и 6,33% в целом по стране) зарплатные предложения в промышленности пока опережают темпы роста цен.
Самая высокая медианная зарплата среди ИТР в металлообработке — у инженера АСУ ТП это 190 тыс. руб. Далее следуют такие специальности, как инженер-конструктор (170 тыс. руб.), инженер-программист станков (160 тыс. руб.). Среди рабочих лидерство за электрогазосварщиками — 145 тыс. руб., также высокие зарплаты предлагают токарям (140 тыс. руб.) и операторам станков (135 тыс. руб.).
Отметим, что столь высокие зарплаты в промышленной отрасли могут быть обусловлены конкуренцией за молодых специалистов. Так, 54% вакансий для рабочих требуют небольшого опыта — от года до трех лет. При этом среди резюме рабочих такой стаж есть лишь у 9% заявителей. Для ИТР желаемый опыт работы указан в диапазоне от года до шести лет в 92% вакансий и в 15% резюме. При этом 68% соискателей работают больше шести лет, то есть обладают большим опытом.
Несмотря на общее сокращение числа вакансий, показатель безработицы в РФ по-прежнему находится на историческом низком уровне — как сообщила 14 октября вице-премьер Татьяна Голикова, сейчас он составляет 2,2%, а численность занятых достигла 74,6 млн.
Газета «Коммерсантъ» №191от 15.10.2026, стр. 2