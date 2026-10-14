Промышленности нужны молодые кадры

Отметим, что столь высокие зарплаты в промышленной отрасли могут быть обусловлены конкуренцией за молодых специалистов. Так, 54% вакансий для рабочих требуют небольшого опыта — от года до трех лет. При этом среди резюме рабочих такой стаж есть лишь у 9% заявителей. Для ИТР желаемый опыт работы указан в диапазоне от года до шести лет в 92% вакансий и в 15% резюме. При этом 68% соискателей работают больше шести лет, то есть обладают большим опытом.