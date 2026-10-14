Axios: Белый дом сообщил о непричастности к ограничению работы Starlink на Украине
Власти США не имеют отношения к ограничению работы Starlink на Украине, сообщил в разговоре с Axios высокопоставленный американский чиновник. Накануне украинская сторона сообщила об ограничении спутниковой связи для вооруженных сил страны.
По информации издания, высшие советники президента Украины Владимира Зеленского связались с коллегами в Белом доме, а также с ЦРУ и Пентагоном с вопросом, принималось ли решение об отключении сервисов Starlink.
Чиновники Белого дома ответили украинской стороне, что они не контролируют SpaceX, заявили источники. Один из собеседников Axios отметил, что администрация США намерена связаться со SpaceX, чтобы разобраться в произошедшем.
Ограничения стали попыткой SpaceX вынудить Украину принять требование президента США Дональда Трампа отказаться от ударов по российским НПЗ, отмечает Axios.
Украина полагается на две спутниковые системы — Starlink от SpaceX (используется для связи, сухопутных войск, логистики и обороны) и Starshield, контролируемая правительством США (используется для наступательных целей). По данным Киева, ограничения затронули обе системы.