Лига чемпионов перешла на хоккейную результативность

Ну а потом, всего через три минуты, «Манчестер Сити» оказался в нокдауне, пропустив два гола. На левом фланге Дезире Дуэ, получив передачу от Фабиана Руиса, сместился к центру и ювелирно из-за пределов штрафной направил мяч в ближний угол и дав повод говорить об ошибке Джанлуиджи Доннаруммы. И почти тут же последовала еще одна контратака парижан. Теперь уже Дуэ выступил ассистентом, навесив с левого края штрафной в направлении Усмана Дембеле. Его удар головой был неотразим. «Манчестер Сити» ответил выпадом Эрлинга Холанна, который выдвинулся на ударную позицию, но не смог переиграть Вильяна Пачо, выполнившего классный подкат. А на 32-й минуте Витинья великолепно завершил комбинацию с участием Ашрафа Хакими и Варрена Заира-Эмри, крученым ударом обескуражив Доннаррумму. Это уже напоминало блицкриг.