Лига чемпионов перешла на хоккейную результативность
ПСЖ обыграл «Манчестер Сити», а в девяти матчах дня было забито 46 голов
Во втором туре Лиги чемпионов ПСЖ, победитель этого турнира последних двух лет, на выезде со счетом 4:2 переиграл лидера английской премьер-лиги «Манчестер Сити». В целом этот вечер главного еврокубка получился на редкость результативным. В среднем команды забивали более 5 голов за игру.
В дебюте главного матча второго тура Лиги чемпионов, между «Манчестер Сити», лидирующим в чемпионате Англии, и ПСЖ, который без блеска стартовал в чемпионате Франции, было невозможно догадаться, какие события развернутся совсем скоро. К двенадцатой минуте встречи на Etihad Stadium хозяева создали у ворот гостей пару моментов, которые выглядели крайне неприятными для вратаря Матвея Сафонова. Он не очень уверенно отбил мяч кулаком, отражая штрафной, пробитый Энцо Фернандесом, а затем перевел мяч в перекладину после навеса с углового все того же Фернандеса с последующим неудачным добиванием Антуана Семеньо.
Ну а потом, всего через три минуты, «Манчестер Сити» оказался в нокдауне, пропустив два гола. На левом фланге Дезире Дуэ, получив передачу от Фабиана Руиса, сместился к центру и ювелирно из-за пределов штрафной направил мяч в ближний угол и дав повод говорить об ошибке Джанлуиджи Доннаруммы. И почти тут же последовала еще одна контратака парижан. Теперь уже Дуэ выступил ассистентом, навесив с левого края штрафной в направлении Усмана Дембеле. Его удар головой был неотразим. «Манчестер Сити» ответил выпадом Эрлинга Холанна, который выдвинулся на ударную позицию, но не смог переиграть Вильяна Пачо, выполнившего классный подкат. А на 32-й минуте Витинья великолепно завершил комбинацию с участием Ашрафа Хакими и Варрена Заира-Эмри, крученым ударом обескуражив Доннаррумму. Это уже напоминало блицкриг.
В начале второго тайма «Манчестер Сити» снова выглядел активнее, и на этот раз добился своего. На 53-й минуте очередная атака британского гранда привела к взятию ворот Сафонова, который отразил мяч после навеса Илимана Ндиая, но не смог спасти свою команду, когда Холанн головой пробил в самую девятку. Давление на ворота парижан усиливалось. Но стоило им через одиннадцать минут провести первую после перерыва серьезную атаку, как отличился Манес Аклиуш. С его красивым ударом с дуги штрафной Доннаррумма справиться тоже не сумел.
Оставшиеся полчаса проходили с преимуществом хозяев. Временами парижан выручал Сафонов, временами — защитники, порой им сопутствовала удача, и только однажды, на 76-й минуте отличился Холанн, пробивший из центра штрафной и оформивший дубль. В конце в штрафной «Манчестер Сити» был сбит Нуну Мендеш, но Ферран Торрес не реализовал пенальти и счет — 4:2 — уже не изменился.
В других матчах дня «Фейеноорд» на своем поле обыграл «Комо» — 3:2, «Будё-Глимт» одолел дортмундскую «Боруссию» — 1:0, «Шахтер» справился с АЕКом — 3:1, «Астон Вилла» разгромила «Фенербахче» — 6:0, «Бетис» победил «Порту» — 3:2. На выезде «Штутгарт» переиграл братиславский «Слован» — 3:0, «Ливерпуль» доказал убедительное преимущество над ЛАСКом — 6:3, а мадридский «Реал», уступая 1:3, начиная с 82-й минуты забил три гола и справился с «Ромой» — 4:3. Таким образом, в общей сложности в девяти встречах было забито 46 голов, в среднем — более 5 за матч.
Что касается турнирного положения, то после двух туров без поражений идут девять клубов — ПСЖ, «Барселона», «Астон Вилла», «Штутгарт», «Ливерпуль», «Спортинг», «Арсенал», «Реал» и «Бетис». Восемь команд — «Интер», «Порту», пражская «Славия», «Наполи», ЛАСК, «Лилль», «Галатасарай» и «Слован» очков не имеют, но какие-то серьезные выводы по поводу перспектив тех или иных команд можно будет делать позже, через два-три тура.