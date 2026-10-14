Блестящие перспективы
«Атлас» хочет увеличить производство золота на 10–111%
Выкупившая активы Petropavlovsk компания «Атлас» раскрыла часть стратегии развития. Капитальные затраты на этот год планируются в размере 30 млрд руб., и к 2028–2029 годам группа намерена увеличить производство на 10–111%. При текущих ценах на золото любые инвестиционные проекты будут прибыльны, отмечают аналитики.
Золотодобывающая компания «Атлас» планирует к 2028–2029 годам нарастить производство золота до 13–14 тонн в консервативном сценарии и до 22–25 тонн в оптимистичном. Об этом говорится в проспекте к размещению облигаций компании, опубликованном 14 октября. Как сказано в документе, в 2025 году «Атлас» произвел 11,8 тонны золота, заняв седьмое место в России по этому показателю с долей в 3% рынка. Таким образом, в зависимости от сценария, компания намерена увеличить выпуск продукции к 2028–2029 годам на 10–111%. В «Атласе» оперативно на вопросы “Ъ” не ответили.
«Атлас» (ранее «УГМК-Инвест») объединяет бывшие предприятия британской Petropavlovsk. После начала боевых действий на Украине и введения западных санкций против РФ Petropavlovsk потерял возможность продавать металл и проводить платежи основному кредитору — Газпромбанку. В апреле 2022 года Газпромбанк передал «УГМК-Инвест» права требования по кредиту предприятий Petropavlovsk на $201 млн, в августе того же года Petropavlovsk PLC и ее управляющие договорились о продаже активов за более чем $600 млн.
По итогам 2025 года выручка «Атласа» выросла на 34,5%, до 117,5 млрд руб., EBITDA — на 64,6%, до 44,85 млрд руб., чистая прибыль увеличилась более чем в два раза, до 15,2 млрд руб. Чистый долг составил 48,86 млрд руб., сказано в проспекте. Полную структуру владения «Атлас» не раскрывает. В пояснениях к отчетности владельцем 72% АО «Атлас» называется АО «КСК Групп», а бенефициаром с долей 25,8% — A. B. Решетников. Основные производственные активы находятся в Амурской области.
480–500 тонн
может составить добыча золота в России в 2026 году, по прогнозам Минприроды
Как уточняется в проспекте, в 2026 году «Атлас» планирует направить около 30 млрд руб. на увеличение мощностей, развитие минерально-сырьевой базы, вовлечение в отработку новых участков, обновление парка техники и оборудования. До 2030 года планируется развитие Бамского месторождения: строительство фабрики мощностью 2 млн тонн руды и карьера с добычей 3 млн тонн руды в год. На Албынском кластере предусмотрено развитие существующей фабрики с ростом переработки и извлечения, на месторождениях Пионер и Маломыр — отработка карьеров. Кроме того, компания намерена расширить переработку концентратов и запустить собственную генерацию для снижения затрат на покупку электроэнергии.
Аналитик Freedom Global Владимир Чернов со ссылкой на «Эксперт РА» замечает, что запасов «Атласа» хватает более чем на 20 лет работы при текущих объемах. По его мнению, консервативный сценарий увеличения производства выглядит достижимым, но оптимистичный требует более подробного обоснования. Как обращает внимание аналитик, необходимо учитывать и рост затрат: денежные издержки на унцию у компании увеличились до $1759 в 2025 году, примерно на 31% год к году. «Атлас» в проспекте в число рисков включает истощение легких запасов, что удорожает переработку. Кроме того, к росту себестоимости унции ведет увеличение фискальной нагрузки, включая дополнительное изъятие ренты при высоких ценах на золото. Введение налога для отдельных добывающих организаций в размере 30% от дополнительного дохода (по золоту — 20%), полученного вследствие роста мировых цен, предусмотрено поправками в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета (см. “Ъ” от 2 октября).
Аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов замечает, что при текущей стоимости золота практически любой инвестиционный проект будет прибылен, поэтому золотодобывающим компаниям логично инвестировать в максимизацию добычи. К тому же, по его словам, ряд факторов, таких как торговые войны президента США Дональда Трампа, дорогая нефть, риск ускорения инфляции и рецессии в мире, рост военной напряженности, повышенный спрос со стороны центральных банков развивающихся стран и стагнация предложения, будут способствовать росту мировых цен на длинном горизонте.
Газета «Коммерсантъ» №191от 15.10.2026, стр. 8