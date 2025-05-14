Китайская государственная корпорация PowerChina рассматривается как потенциальный генподрядчик строительства многофункционального комплекса «Ярпарк» на берегу Казанки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайская госкорпорация может стать подрядчиком строительства «ЯрПарка» в Казани

Фото: Пресс-служба мэрии Казани Китайская госкорпорация может стать подрядчиком строительства «ЯрПарка» в Казани

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Проект «Ярпарк» включает в себя застройку площадью свыше 300 тыс. кв. м в районе улицы Сибгата Хакима. В его состав войдут гостиница, апартаменты, офисный центр, торговый молл с выставочными и конгресс-площадками, а также благоустроенная набережная.

Предполагается, что PowerChina сможет предложить инженерные решения в рамках строительства, а также выступить в качестве генерального подрядчика. Переговоры прошли в рамках встречи мэра Казани Ильсура Метшина с представителями китайской компании и KravtGroup — инициатором и основным инвестором проекта. Также накануне состоялась встреча делегации PowerChina с главой Агентства инвестиционного развития республики Талией Минуллиной.

По словам основателя и генерального директора KravtGroup Валерия Кравцуна, подписание соглашения о намерениях ожидается в ближайшее время. Ввод «Ярпарка» предварительно запланирован на 2028 год.

PowerChina управляется Государственным советом Китая, ее штаб-квартира расположена в Пекине. Корпорация входит в десятку крупнейших строительных подрядчиков мира и занимает первое место в мире по объемам энергетического строительства. Она уже реализовала крупные проекты, включая международные аэропорты в Пекине и Дохе, железную дорогу Пекин—Шанхай, а также крупнейшую в мире ГЭС «Три ущелья». По данным на конец 2024 года, у PowerChina было 531 зарубежное представительство в 122 странах мира.

Анар Зейналов