В апреле 2025 года банки выдали жителям Татарстана 31,5 тыс. кредитных карт с общим лимитом 3,82 млрд руб., в Чувашии — 8,9 тыс. карт на сумму 1,05 млрд руб. По сравнению с мартом количество и объемы выдач в обоих регионах уменьшились. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане и Чувашии сократились объемы кредитных карт в апреле

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане и Чувашии сократились объемы кредитных карт в апреле

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане выпуск новых кредитных карт сократился на 16%, объем лимитов — также на 16%, до 3,82 млрд руб. Средний лимит уменьшился на 1% и составил 121 тыс. руб. (в марте — 122 тыс.).

В Чувашии за месяц число выданных кредитных карт снизилось на 14%, общий объем лимитов — на 17%, а средний лимит сократился на 3%, до 118 тыс. руб. (против 121 тыс. в марте). В марте здесь было выдано 10,39 тыс. карт с лимитом 1,26 млрд руб.

По данным ОКБ, по всей России в апреле было выдано 1,11 млн кредитных карт с совокупным лимитом 139,4 млрд руб. Это на 6% меньше по сравнению с мартом и вдвое меньше показателей апреля 2024 года. За первые четыре месяца текущего года банки оформили 4,64 млн карт на 566,5 млрд руб. — на 50% меньше по количеству и на 43% ниже по объему лимитов, чем год назад.

Самые крупные объемы лимитов по кредитным картам в апреле зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Башкортостане. Наибольший средний лимит наблюдается у клиентов на Сахалине — 209 тыс. руб.

Анар Зейналов