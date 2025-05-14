В промзоне Альметьевска на три месяца приостановили работу газового узла
В промышленной зоне Альметьевска на три месяца приостановили работу газораспределительного узла, который использовался пятью предприятиями. Суд признал деятельность объекта незаконной из-за отсутствия у эксплуатирующей компании нужных документов и лицензий. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану.
В промзоне Альметьевска на три месяца приостановили работу газового узла
Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Республике Татарстан
Как уточнили в ведомстве, проверка показала, что часть сведений об объекте была недостоверной или неполной. По решению суда эксплуатация объекта приостановлена на 90 суток — до устранения всех нарушений.
Судебные приставы Альметьевского района совместно с сотрудниками компании «Газпром трансгаз Казань» провели принудительное закрытие узлов подачи газа. Оборудование опечатано, доступ к нему будет ограничен до полного исправления ситуации.
В конце апреля судебные приставы закрыли на три месяца один из газораспределительных пунктов в Казани.