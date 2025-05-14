В промышленной зоне Альметьевска на три месяца приостановили работу газораспределительного узла, который использовался пятью предприятиями. Суд признал деятельность объекта незаконной из-за отсутствия у эксплуатирующей компании нужных документов и лицензий. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В промзоне Альметьевска на три месяца приостановили работу газового узла

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Республике Татарстан В промзоне Альметьевска на три месяца приостановили работу газового узла

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Республике Татарстан

Как уточнили в ведомстве, проверка показала, что часть сведений об объекте была недостоверной или неполной. По решению суда эксплуатация объекта приостановлена на 90 суток — до устранения всех нарушений.

Судебные приставы Альметьевского района совместно с сотрудниками компании «Газпром трансгаз Казань» провели принудительное закрытие узлов подачи газа. Оборудование опечатано, доступ к нему будет ограничен до полного исправления ситуации.

В конце апреля судебные приставы закрыли на три месяца один из газораспределительных пунктов в Казани.

Анар Зейналов