Трамп намерен лишить Иран надежды на создание ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп назвал своей целью в конфликте с Ираном — гарантировать, что эта страна никогда не разработает ядерное оружие.
«Мы должны сделать так, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. И чтобы у них не было даже надежды на то, чтобы разработать такое оружие когда-то в будущем»,— сказал американский президент на митинге в Аризоне (цитата по Fox 4).
По словам господина Трампа, цены на топливо в США выросли не так сильно, как он ожидал. «Нам пришлось заплатить не самую высокую цену. Я думал, что цены на горючее будут гораздо выше»,— добавил он. Он отметил, что после завершения конфликта, цены на бензин быстро снизятся.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что предыдущие лидеры США игнорировали проблему иранской ядерной программы. По его словам, при наличии у Ирана ядерного оружия, Израиль и большая часть Ближнего Востока могли были бы быть уничтожены.