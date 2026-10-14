Трамп намерен лишить Иран надежды на создание ядерного оружия

По словам господина Трампа, цены на топливо в США выросли не так сильно, как он ожидал. «Нам пришлось заплатить не самую высокую цену. Я думал, что цены на горючее будут гораздо выше»,— добавил он. Он отметил, что после завершения конфликта, цены на бензин быстро снизятся.