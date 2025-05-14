В Татарстане 32% школьных учителей работают с повышенной нагрузкой — более 1,5 ставки, 5,5% из них работают на две и более ставки. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти треть учителей в Татарстане работает с нагрузкой более полутора ставок

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Почти треть учителей в Татарстане работает с нагрузкой более полутора ставок

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Одновременно с этим уровень оплаты труда в Казани остается одним из самых высоких за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В 2024 году средняя зарплата педагогов в школах города составила 75,9 тыс. руб., у учителей — почти 78 тыс. руб. Базовый оклад с января текущего года составляет около 23 тыс. руб.

В России сохраняется нехватка учителей по ряду предметов — в первую очередь по математике, физике, русскому и английскому языкам, а также в начальных классах. В результате нагрузка распределяется между работающими педагогами, и доля тех, кто трудится на полторы ставки и более, остается высокой. Отмечается, что исключительно на одну ставку учителя не работают ни в одном регионе страны.

Власти Татарстана предпринимают меры для привлечения и удержания кадров в системе образования. По данным Министерства образования и науки республики, для молодых специалистов предусмотрены дополнительные выплаты за классное руководство (5 тыс. руб. в городах и 10 тыс. — в малых населенных пунктах), субсидии на жилье, надбавки за работу в сельской местности и за обучение русскому языку в учреждениях с нерусским языком обучения. Также в течение первых трех лет работы молодым учителям выплачивается ежемесячная надбавка в 2,5 тыс. руб. Кроме того, они могут претендовать на единовременные выплаты из местного бюджета.

Анар Зейналов