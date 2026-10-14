NYP: поставки дизеля из РФ в США начнутся в ближайшие две недели

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились о заключении сделки по дизелю 9 октября. Согласно ей, из-под санкций против РФ выводятся сделки, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и ввозом дизельного топлива российского происхождения. Разрешение будет действовать до 7 апреля 2027 года. По оценкам экспертов, дизельная сделка может принести Москве до $4 млрд доходов.