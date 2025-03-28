Путин рассказал морякам о ситуации на Украине и развитии ВМФ. Главное

В четверг, 27 марта, президент России Владимир Путин посетил атомный подводный крейсер «Архангельск». Во время общения с экипажем корабля он сделал ряд заявлений о будущем ВМФ и ситуации на Украине. Главные тезисы — в подборке «Ъ».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О ситуации на линии боевого соприкосновения

Мы постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но, тем не менее, настойчиво и уверенно движемся к достижению всех целей, заявленных в начале операции;

Я еще совсем недавно говорил «мы их дожмем», есть основания полагать, что мы их добьем;

На всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил;

Луганская Народная Республика освобождена на 99 процентов, ее территория, а Донецкая, Херсонская, Запорожская — свыше 70 процентов.

О переговорах

На мой взгляд, вновь избранный президент США искренне хочет завершения этого конфликта по целому ряду соображений;

Мы за то, чтобы решить эти вопросы мирными средствами, но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации;

Мы и с Европой, кстати, готовы работать, просто они ведут себя непоследовательно, постоянно пытаются нас водить за нос;

Гражданские органы власти, они сегодня на самом деле в соответствии с конституцией Украины не являются законными;

В условиях этой фактической нелегитимности неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей;

Можно было бы под эгидой ООН с США, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления.

О развитии ВМФ

«Цирконы» с учетом мощи, точности и скорости движения к цели можно отнести уже к оружию стратегического значения;

Планируется построить еще пять кораблей «Ясень-М» и плюс еще три корабля «Борей-А»;

Готовится стратегия развития Военно-морских сил, Военно-морского флота и программа строительства кораблей надводных и подводных до 2050 года;

Командир 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майор Михаил Гудков назначен заместителем командующего ВМС РФ;

Генштабом Министерства обороны утверждена программа реорганизации морской пехоты, постепенно будут из бригад создавать дивизии морской пехоты;

В прошлом году направили на развитие, на приведение в порядок военных городков 39 с лишним миллиардов рублей за два года, за три;

Мы будем в таком же объеме средства выделять на ближайшие годы, минимум по 10 миллиардов рублей.

О там, как Владимир Путин целый день отработал в Мурманске — в репортаже Андрея Колесникова «Его полярное сиятельство».