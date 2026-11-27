Лыжница Терентьева стала четвертой в разделке на 10 км на этапе Кубка мира
Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева заняла четвертое место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Она преодолела дистанцию за 25 минут 38,4 секунды, уступив лидеру 19 секунд.
Весь пьедестал заняли шведские лыжницы. Победительницей стала Эбба Андерссон, показавшая результат 25 минут 19,4 секунды. Второе место заняла Линн Сван (+9,1 секунды). Тройку лучших замкнула Фрида Карлссон (+10,2). Младшая сестра Натальи Терентьевой — Дарья Непряева — стала 28-й (+1.28,2).
Наталье Терентьевой 31 год. На Олимпиаде 2022 года она завоевала золото в эстафете. Также на счету спортсменки две бронзовые и одна серебряная медали Игр. Лыжница является двукратной чемпионкой мира.
Первый этап Кубка мира завершится 29 ноября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.