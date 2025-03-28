Путин назвал гражданские органы власти на Украине нелегитимными

Гражданские органы на Украине сейчас незаконны в соответствии с ее же конституцией, утверждает президент РФ Владимир Путин. По его мнению, это делает бесперспективными какие-либо договоренности с ними.

«Гражданские органы власти, они сегодня на самом деле в соответствии с конституцией Украины не являются законными. Выборы-то (президента.— "Ъ") не были проведены там... Все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти... Если он сам нелегитимный, то все остальные — тоже»,— сказал господин Путин на встрече с моряками АПЛ «Архангельск».

По словам президента России, непонятно, с кем на Украине можно подписывать какие-либо документы и какую силу они имеют, «потому что завтра придут другие руководители, которые придут через выборы». В связи с этим он считает, что нужно ввести временное управление на Украине для проведения там выборов. В марте спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф говорил, что власти Украины согласны на проведение выборов.

О попытках урегулирования конфликта — в публикации «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».