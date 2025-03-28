Путин отнес ракеты «Циркон» к стратегическому оружию благодаря их мощи

Российские ракеты «Циркон» можно считать стратегическими благодаря их мощи, точности и скорости, заявил президент Владимир Путин. Он выразил удовлетворение тем, что этими ракетами оснащают атомные подлодки.

Вчера, 27 марта, господин Путин принял участие в церемонии спуска на воду новой атомной подлодки «Пермь». После этого он встретился с моряками АПЛ «Архангельск» в Мурманской области и рассказал им о новой подлодке.

«Она в принципе такая же (как "Архангельск".— "Ъ"), но там еще и "Цирконы", что особенно приятно. Потому что "Цирконы" в известной степени можно отнести уже и к оружию стратегического значения»,— отметил президент.

«Циркон» — гиперзвуковая ракета морского базирования, разработана и производится в реутовском НПО машиностроения. Владимир Путин говорил, что ракета способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (в девять раз превышает скорость звука), и обладает дальностью более 1 тыс. км.

В июне 2023 год главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов заявил, что все новые российские фрегаты и корветы оснастят «Циркон». В феврале 2024-го Владимир Путин рассказал, что «Циркон» уже применялся в бою.