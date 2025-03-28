Путин: утверждена программа реорганизации морской пехоты

Генштаб и Минобороны утвердили программу по реорганизации морской пехоты, сообщил президент Владимир Путин. Он рассказал, что планируется постепенно из бригад создавать дивизии. В 2025 году власти намерены создать две дивизии, в следующем — еще две, через год — одну дивизию.

Во время встречи с моряками АПЛ «Архангельск» господин Путин сообщил, что решил назначить командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) генерал-майора Михаила Гудкова заместителем главнокомандующего ВМФ. Президент сказал, что сейчас морпехи «показывают себя самым наилучшим образом», но все подразделения «нужно довести до того уровня боеготовности и эффективности», до которого довели 155-ю бригаду.

«Нужно подумать об оргштатных изменениях, поскольку бригады преобразуются в дивизии. Нужно подумать о вооружении, о средствах связи и так далее, и так далее. То есть это в принципе, большая работа»,— перечислил Владимир Путин. Он пообещал сказать господину Гудкову, что необходимо будет сделать в ближайшие дни, и пожелал ему удачи в новой должности.

В сентябре 2024 года главком ВМФ Александр Моисеев заявил о высокой готовности применения оружия стратегических подлодок ТОФ. В ноябре 2023 года ВМФ России передали две атомные подлодки — «Александр III» и «Красноярск». Вчера, 27 марта 2025-го, в Архангельской области спустили на воду новую атомную подлодку «Пермь». Она стала первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон», которую президент относит к стратегическому оружию благодаря ее мощи.