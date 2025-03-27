Его полярное сиятельство

27 марта президент России Владимир Путин прилетел в Мурманск для участия в Арктическом форуме, и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников выяснил наконец для себя и для читателей “Ъ”, откель грозить мы будем шведу, а также финну и даже чем. И посмотрел на это. А лучше бы и не видеть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин в Мурманске, 27 марта

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин в Мурманске, 27 марта

Фото: пресс-служба президента РФ

На горе, где стоит памятник защитникам Заполярья, где Алеша в плащ-палатке размером с гору, на которой он и стоит, дожидались президента почетный караул и президентский оркестр. Для этого и приехали из Москвы. А холодно было на мартовском мурманском ветру, и минус три воспринималось некоторыми как минус тридцать.

— Не замерзли? — для порядка интересовались у них организаторы.

Солдаты организованно молчали, а из рядов оркестрантов доносилось жалобное:

— А сколько еще?..

— Часа два, что ли…— шутили организаторы, а только шутки они перестали понимать минут тридцать тому назад.

Церемония возложения цветов к памятнику, впрочем, была сиюминутной, но, видимо, имеющей значение для истории города Мурманска. После нее Владимир Путин поехал в Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.

На совещании по вопросам развития Арктической зоны господин Путин не мог не сказать, видимо, основное: что как раз здесь, в Мурманской области, базируется Северный флот и тут же, собственно говоря, начинается Северный морской путь.

— Напомню, мы уже обсуждали с правительством вопрос о том, что нужно в деталях определить модель развития Севморпути, обеспечить его грузопотоки инфраструктурой и флотом. Договорились отработать все организационные моменты. К сожалению, решения на этот счет до сих пор не приняты, а модель не составлена! — неожиданно заявил президент.

Господин Путин ругается вслух редко, и это был именно такой случай.

— Безусловно, важно учитывать сегодняшние объективные проблемы, трудности и ограничения. Но, несмотря на это, мы не должны откладывать запуск проектов развития, важных для Арктики, да и для всей России!

Тут в журналистских кулуарах случилась драматическая утечка: информационные агентства сообщили, что на атомной подводной лодке «Пермь», которую в этот день должны были спустить на воду, будут установлены гиперзвуковые ракеты «Циркон». Между тем журналисты телекомпании BBC, которых тоже отчего-то аккредитовали для участия в Арктическом форуме, который в это время проходил в ДК, даже не знали, что в графике Владимира Путина есть пункт о посещении церемонии спуска на воду еще одной атомной подводной лодки, уже здесь, в Мурманской области.

Пока организаторы мероприятия жаждали журналистской крови, я встретил в коридоре помощника президента Алексея Дюмина, который, узнав, что тут творится, пожал плечами:

— «Циркон» на «Перми»? Так это давно всем известно!

Что ж, господин Дюмин известен своей способностью вовремя делать меткие замечания.

На экране огромного монитора в зале ДК часа полтора участникам Арктического форума показывали довольных жизнью, но каких-то сонных бобров и уток, а также белых медведей и рыжих лисиц, спасенных, очевидно, человеком от человека. Они-то хотели, чтобы им показали Владимира Путина, но нет, было рано.

А я опасался, что будет поздно: уже темнело и на Мурманск неотвратимо наваливалась глухая, как известно, полярная ночь.

Музыка в зале, сопровождающая показ зверей, была как в SPA-салоне на сеансе тайского массажа, то есть расслабляющая, и к концу первого часа ожидания нашлись, конечно, те, кто действительно расслабился, то есть спал. Но ведь и президент все еще не пришел.

Но вот и дождались. Причем оно стоило того, ибо рассуждение Владимира Путина о Гренландии искупало ожидание встречи с ним.

Обратив внимание на то, что деградировал Арктический совет, созданный заинтересованными странами несколько лет назад, господин Путин пожимал плечами:

— Не хотите — не нужно, мы сами будем работать с теми, кто хочет этого!

И Владимир Путин сразу после этого заговорил о претензиях американского президента насчет Гренландии:

— Это только на первый взгляд может кого-то удивить!.. И глубоко ошибочно полагать, это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного! На самом деле такие планы у США появились еще в 60-е годы XIX века!.. Тогда эти идеи не получили поддержку Конгресса… Предложения по Гренландии провалились…

Господин Путин напомнил, что тогда и Аляска мало кому в США казалась стоящим приобретением и как только ее не называли… А сейчас…

— Речь идет о серьезных планах США по поводу Гренландии! — уже демонстративно поддержал господина Трампа российский президент.— Это вопрос, который касается двух конкретных государств (США и Дании.— “Ъ”) и к нам не имеет никакого отношения…

Так когда-то вопрос приобретения Аляски касался отношений только США и России…

О своем отношении к продаже Аляски Владимир Путин ничего не сказал, но можно легко догадаться: программы развития, которые он живописал в своей речи для арктических территорий, несомненно, были бы распространены им, если бы тогда не случилось очередного непоправимого, и на Аляску.

Так и вижу Аляскинскую ипотеку, доступное арендное жилье, строительство опорных населенных пунктов на Аляске… Эх, да что уж там…

Потом Владимир Путин пожурил Швецию и Финляндию:

— Своими руками зачем-то создают себе проблемы (вступая в НАТО.— А. К.)… Зачем? Совершенно непонятно! Но тем не менее мы будем исходить из того, что есть…

Тому, кто не увидел в этих словах никакого предупреждения, нужно, видимо, перечитать их еще раз.

Когда номер “Ъ” подписывался в печать, Владимир Путин, не подозревая об этом, еще только собирался освятить своим присутствием церемонию спуска на воду новой атомной подводной лодки «Пермь», вблизи, да и издали так похожей на удава, который в «Маленьком принце» сию секунду проглотил слона.

В этой связи Швеции и Финляндии не расслабляться.

Андрей Колесников, Мурманск