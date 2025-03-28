Путин: Россия больше не допустит ошибок, основанных на доверии Европе

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с Европой в рамках мирного урегулирования на Украине. Однако он заверил, что российские власти впредь не допустят ошибок, основанных на излишнем доверии европейским странам.

По словам господина Путина, важно обеспечить безопасность России «на длительную историческую перспективу». Он пообещал, что любой шаг, направленный на решение этой задачи, будет приветствоваться, и Россия будет сотрудничать с любыми странами, которые стремятся к этому. В числе таких стран он назвал США, Китай, Индию, Бразилию, ЮАР, все страны БРИКС и Северную Корею.

«Мы и с Европой, кстати, готовы работать, просто они ведут себя непоследовательно, постоянно пытаются нас водить за нос. Но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на излишнем доверии к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем»,— сказал президент на встрече с моряками атомной подлодки «Архангельск».

Кремль считает, что Европа вместо устранения первопричин конфликта на Украине пытается добавить их милитаризацией. На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейские страны разработать план сдерживания России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

О попытках урегулирования — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».