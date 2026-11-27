Новак призвал «не нагнетать лишнего» перед встречей ОПЕК+
Вице-премьер Александр Новак считает, что «не нужно нагнетать лишнего» перед встречей глав делегаций стран ОПЕК+. На вопрос о том, хороший ли у него настрой перед встречей, он ответил утвердительно, передает «Интерфакс».
Следующее заседание состоится 29 ноября. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, на нем одобрят сохранение целевых показателей по добыче нефти в первом квартале 2027 года. Сейчас они выглядят так: Саудовская Аравия (10,4 млн баррелей в сутки), Россия (9,9 млн баррелей в сутки), Ирак (4,4 млн баррелей в сутки).