Минцифры пока не договорилось с Apple о 5G и «Максе»
Минцифры пока не удалось договориться с Apple об активации 5G на iPhone в России и возвращении нацмессенджера «Макс» в App Store, рассказал “Ъ” глава министерства Максут Шадаев в кулуарах форума «Телеком перезагрузка».
«Нет»,— ответил министр на вопрос корреспондента “Ъ” о том, удалось ли договориться с Apple.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что министерство ведет переговоры с американской корпорацией о разблокировке мессенджера «Maкс» в App Store, а также об активации 5G на iPhone в России.
Использование 5G на iPhone в РФ заблокировано на программном уровне. Для работы 5G в сетях конкретного оператора связи Apple должна добавить специальные профили настроек в iOS. С 2022 года Apple не сотрудничает с российскими операторами связи, из-за чего на iPhone в России не работают также VoWiFi и VoLTE.
В июне Apple удалила «Макс» и другие приложения VK из App Store до включения холдинга в санкционный список ЕС, тем не менее корпорация объясняла свои действия правилами соблюдения санкций.