Использование 5G на iPhone в РФ заблокировано на программном уровне. Для работы 5G в сетях конкретного оператора связи Apple должна добавить специальные профили настроек в iOS. С 2022 года Apple не сотрудничает с российскими операторами связи, из-за чего на iPhone в России не работают также VoWiFi и VoLTE.