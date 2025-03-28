Путин: Трамп хочет завершения конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин считает, что его американский коллега Дональд Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине. При этом господин Путин назвал военный конфликт «сложным» и сказал, что он требует «тщательного обсуждения и подхода».
«Президент США искренне хочет завершения этого конфликта по целому ряду соображений — сейчас не буду даже (перечислять.— "Ъ"), их много. Но, на мой взгляд, это искреннее желание»,— сказал российский президент на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск».
Владимир Путин предложил ввести на Украине временное управление под эгидой ООН и ряда стран для проведения там выборов. Он также заявил, что российские военные на Украине действуют все более эффективно и обязательно разгромят противника.
12 февраля Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Второй раз они созвонились 18 марта. По итогам второй беседы президент России согласился на предложение США о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней. В американском Белом доме говорили, что господин Трамп серьезно настроен на достижение мира.
О контактах США и РФ по Украине — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».