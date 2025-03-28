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Коммерсантъ FM
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Путин: есть основания полагать, что мы добьем противника

Президент Владимир Путин заявил, что российские военные на Украине «набирают обороты» и действуют все более эффективно. Он считает, что армия России разгромит противника.

Господин Путин утверждает, что ВС РФ владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, Россия «постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но, тем не менее, настойчиво и уверено» идет к достижению целей военной операции.

«Я еще совсем недавно говорил "мы их дожмем", есть основания полагать, что мы их добьем»,— сказал президент на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск».

Как выяснил «Ъ», теперь на переговорах по мирному урегулированию речь идет о том, что территории, находящиеся под контролем российской армии, не могут быть переданы Украине. Также Москва может потребовать признать российскими Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

18 марта Владимир Путин после телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам Украины и дал Минобороны соответствующий приказ. Кремль уверял, что Россия не будет атаковать украинские объекты инфраструктуры, несмотря на продолжающиеся обстрелы ВСУ.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».

Фотогалерея

События СВО за март 2025 года

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В ночь на 11 марта несколько российских регионов, включая Москву, подверглись самой масштабной с начала СВО атаке с использованием беспилотников. По данным Минобороны, сбито более 300 украинских БПЛА. Есть пострадавшие, три человека погибли &lt;br>На фото: сгоревшие автомобили на парковке в Домодедово

В ночь на 11 марта несколько российских регионов, включая Москву, подверглись самой масштабной с начала СВО атаке с использованием беспилотников. По данным Минобороны, сбито более 300 украинских БПЛА. Есть пострадавшие, три человека погибли
На фото: сгоревшие автомобили на парковке в Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ возле подбитого танка М1 «Абрамс» ВСУ, эвакуированного из-под Суджи

Военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ возле подбитого танка М1 «Абрамс» ВСУ, эвакуированного из-под Суджи

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

9 марта министр обороны Фрацнии Себастьен Лекорню заявил, что страна предоставит Украине оружие и боеприпасы на сумму €195 млн. Эти средства будут выделены из доходов от замороженных российских активов

9 марта министр обороны Фрацнии Себастьен Лекорню заявил, что страна предоставит Украине оружие и боеприпасы на сумму €195 млн. Эти средства будут выделены из доходов от замороженных российских активов

Фото: Harry Nakos / AP

8 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что армия РФ начала масштабное наступление в Курской области. 9 марта Минобороны РФ сообщило о взятии села Лебедевка (Курская область) и хутора Новенькое (Сумская область Украины). Для прорыва под Суджу российские военнослужащие воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу (на фото)

8 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что армия РФ начала масштабное наступление в Курской области. 9 марта Минобороны РФ сообщило о взятии села Лебедевка (Курская область) и хутора Новенькое (Сумская область Украины). Для прорыва под Суджу российские военнослужащие воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу (на фото)

Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости

5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телевизионным обращением к гражданам. Он заявил, что наступила новая эра неопределенности, задумался об использовании ядерного оружия и выступил против перемирия любой ценой на Украине

5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телевизионным обращением к гражданам. Он заявил, что наступила новая эра неопределенности, задумался об использовании ядерного оружия и выступил против перемирия любой ценой на Украине

Фото: France Televisions / Handout / Reuters

5 марта британская Financial Times сообщила, что США «больше не предоставляют Украине разведывательные данные». Эту информацию подтвердил американскому Fox News директор ЦРУ США Джон Рэтклифф. Речь идет об информации, которая в основном используется для нанесения ударов ВСУ по РФ

5 марта британская Financial Times сообщила, что США «больше не предоставляют Украине разведывательные данные». Эту информацию подтвердил американскому Fox News директор ЦРУ США Джон Рэтклифф. Речь идет об информации, которая в основном используется для нанесения ударов ВСУ по РФ

Фото: Janis Laizans / Reuters

4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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В ночь на 11 марта несколько российских регионов, включая Москву, подверглись самой масштабной с начала СВО атаке с использованием беспилотников. По данным Минобороны, сбито более 300 украинских БПЛА. Есть пострадавшие, три человека погибли
На фото: сгоревшие автомобили на парковке в Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ возле подбитого танка М1 «Абрамс» ВСУ, эвакуированного из-под Суджи

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

9 марта министр обороны Фрацнии Себастьен Лекорню заявил, что страна предоставит Украине оружие и боеприпасы на сумму €195 млн. Эти средства будут выделены из доходов от замороженных российских активов

Фото: Harry Nakos / AP

8 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что армия РФ начала масштабное наступление в Курской области. 9 марта Минобороны РФ сообщило о взятии села Лебедевка (Курская область) и хутора Новенькое (Сумская область Украины). Для прорыва под Суджу российские военнослужащие воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу (на фото)

Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости

5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телевизионным обращением к гражданам. Он заявил, что наступила новая эра неопределенности, задумался об использовании ядерного оружия и выступил против перемирия любой ценой на Украине

Фото: France Televisions / Handout / Reuters

5 марта британская Financial Times сообщила, что США «больше не предоставляют Украине разведывательные данные». Эту информацию подтвердил американскому Fox News директор ЦРУ США Джон Рэтклифф. Речь идет об информации, которая в основном используется для нанесения ударов ВСУ по РФ

Фото: Janis Laizans / Reuters

4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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