Путин: есть основания полагать, что мы добьем противника

Президент Владимир Путин заявил, что российские военные на Украине «набирают обороты» и действуют все более эффективно. Он считает, что армия России разгромит противника.

Господин Путин утверждает, что ВС РФ владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, Россия «постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но, тем не менее, настойчиво и уверено» идет к достижению целей военной операции.

«Я еще совсем недавно говорил "мы их дожмем", есть основания полагать, что мы их добьем»,— сказал президент на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск».

Как выяснил «Ъ», теперь на переговорах по мирному урегулированию речь идет о том, что территории, находящиеся под контролем российской армии, не могут быть переданы Украине. Также Москва может потребовать признать российскими Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

18 марта Владимир Путин после телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам Украины и дал Минобороны соответствующий приказ. Кремль уверял, что Россия не будет атаковать украинские объекты инфраструктуры, несмотря на продолжающиеся обстрелы ВСУ.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».