Путин: Россия выступает за устранение причин конфликта на Украине

Президент Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мирное разрешение военного конфликта на Украине. По его словам, это возможно при условии устранения первопричин конфликта.

Господин Путин отметил, что российско-украинский конфликт «сложный и требует тщательного обсуждения и подхода». «Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами. Но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации»,— отметил президент на встрече с моряками АПЛ «Архангельск» (цитата по ТАСС).

В июне 2024 года Владимир Путин заявил, что для прекращения боевых действий Украина должна вывести войска из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Еще одним условием он назвал отказ страны от вступления в НАТО. В марте 2025-го господин Путин сказал, что российские власти не намерены никому уступать в ситуации на Украине.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».