На самом деле, выставка о Рембрандте могла быть совсем другой. Накануне 2022 года Еврейский музей и центр толерантности объявил о большом международном проекте: работы собирались привезти не только из Эрмитажа, но и из амстердамского Stedelijk Museum, а также из лондонской Национальной галереи и многих других музеев и частных коллекций. Главной темой должны были стать взаимоотношения голландского мастера с еврейским окружением. Как известно, после переезда в Амстердам художник поселился в еврейском квартале, где наблюдал за жизнью соседей и порой делал их героями своих работ. Выставка была намечена на осень 2022 года, но так и не состоялась. Теперь о ней напоминает лишь Эрмитаж — организатор нынешнего проекта. Но в фокусе внимания уже не еврейская тема, а раннее творчество Рембрандта: его стремительный взлет в 1620–1630-е — успех в родном Лейдене, а потом и в Амстердаме.