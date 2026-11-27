Штрихи к Рембрандту
Эрмитаж привез в Москву ранние работы великого голландца
В Еврейском музее и центре толерантности открыли выставку Государственного Эрмитажа «Рембрандт. Начало». Она получилась небольшой — 26 работ, и далеко не все из них именно рембрандтовские. О том, не тесновато ли оказалось великому художнику в столь скромных обстоятельствах, размышляла Ксения Воротынцева.
На самом деле, выставка о Рембрандте могла быть совсем другой. Накануне 2022 года Еврейский музей и центр толерантности объявил о большом международном проекте: работы собирались привезти не только из Эрмитажа, но и из амстердамского Stedelijk Museum, а также из лондонской Национальной галереи и многих других музеев и частных коллекций. Главной темой должны были стать взаимоотношения голландского мастера с еврейским окружением. Как известно, после переезда в Амстердам художник поселился в еврейском квартале, где наблюдал за жизнью соседей и порой делал их героями своих работ. Выставка была намечена на осень 2022 года, но так и не состоялась. Теперь о ней напоминает лишь Эрмитаж — организатор нынешнего проекта. Но в фокусе внимания уже не еврейская тема, а раннее творчество Рембрандта: его стремительный взлет в 1620–1630-е — успех в родном Лейдене, а потом и в Амстердаме.
В Эрмитаже хранятся около двадцати картин великого голландца и сотни его офортов, но в Москву привезли весьма скромную подборку. На выставке представлено всего две картины: «Портрет молодого человека с кружевным воротником» и «Мальчик в восточном костюме», причем последняя создана и атрибутирована мастерской Рембрандта.
Их обрамляет пара десятков графических листов — в общем, не так уж много. Для выставки даже не выделили отдельный зал: ограничились выгородками в одном из холлов музея — получилось нечто вроде поп-ап проекта. Небольшие выставки, особенно с громкими именами, в последнее время открываются все чаще. Музеи можно понять: международный обмен заморожен, нужно как-то выкручиваться. Публика на такие события исправно ходит, но в какой-то момент может поинтересоваться — достаточно ли получает художественных впечатлений за билет?
«Рембрандт. Начало» — тот случай, когда небольшое количество работ не выглядит явным компромиссом. Многие гравюры совсем крошечного размера, и разглядывать их лучше в лупы, специально здесь предусмотренные: чтобы сполна насладиться ювелирной штриховкой. Здесь есть знаменитые автопортреты, на которых художник колоритно гримасничает, к вящему удовольствию зрителей. Подобные вещи — «трони» — были даже не портретами в чистом виде, а скорее поводом изобразить укрупненную эмоцию, необычную физиономию или экзотический костюм.
Несколько офортов на выставке посвящены Ветхому Завету — в том числе «Большая еврейская невеста», для которой, вероятно, позировала жена художника Саския. Отдельный сюжет — Рембрандт и ученики: прежде всего Ян Ливенс, с которым они, почти ровесники, делили мастерскую в Лейдене, и живший там же Ян Гиллис ван Влит. Авторство их работ для исследователей вопрос неочевидный: неформальное общение нередко приводило к творческим влияниям и заимствованиям. И, конечно, последователи Рембрандта делали гравюры с его работ — Эрмитаж, например, привез офорт ван Влита по утраченной картине его более знаменитого коллеги «Лот с дочерьми».
В экспозиции есть и лист француза Жака Калло, что, впрочем, неудивительно: Рембрандт вдохновлялся его офортами и собирал их.
Зритель может проследить, как французский и нидерландский художники — вместе с ван Влитом — обращаются к одному и тому же образу, наверняка навеянному тогдашними военными бедствиями: нищий с деревянной ногой. Как празднование 420-летия Рембрандта сама выставка, надо признать, тоже выглядит колченогой. Можно было бы и помасштабнее — как сделал тот же Эрмитаж в 2006 году, представив сотни его гравюр, тем более что рембрандтовской тиражной графики немало и в московских собраниях. Но теперь уж, очевидно, придется ждать следующих круглых дат.