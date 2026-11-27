На специальной бренд-зоне FONBET гости написали поздравления для команды и приняли участие в розыгрыше атрибутики, разработанной специально к юбилею. В коллекцию вошли футболка, свитшот и бурек — традиционный меховой головной убор. Дизайн был вдохновлен природой Южного Урала и знаковым для клуба 2011 годом. В сезоне-2010/11 команда завоевала Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии мытищинский «Атлант» со счетом 4:1. Немалый вклад в победу внес капитан «Салавата Юлаева» Виктор Козлов. С 2022 года он занимает пост главного тренера клуба.