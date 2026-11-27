Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» отметил юбилей
Матч регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимским «Салаватом Юлаевым» и минским «Динамо» был приурочен к 65-летию башкирской команды. Совместно с титульным партнером лиги клуб подготовил для болельщиков праздничную программу.
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Динамо». Победу в овертайме принес Алекс Лимож. Также в составе минчан отличились Станислав Галиев, Тай Смит и Крис Тирни. У «Салавата Юлаева» голы забили Девин Броссо, Мэттью Маджио и Александр Алексеев.
В честь юбилея в фойе арены гостей угощали национальным башкирским лакомством — чак-чаком. Для символичной раздачи подготовили 1961 шарик сладости в честь года основания клуба.
Также болельщики смогли посетить фотозону с трофеями «Салавата Юлаева», среди которых Кубок Гагарина, Кубок континента, Кубок Федерации и золотые медали чемпионата России. Кроме того, зрители приняли участие в автограф-сессии с легендарными игроками — Владимиром Антиповым, Николаем Заварухиным, Андреем Таратухиным и Виталием Прошкиным.
Перед стартом матча на лед «Уфа-Арены» выкатили торт, площадь которого составила 16 кв. м. Болельщики всем стадионом смогли вместе задуть свечи и поздравить клуб с юбилеем. Символическое вбрасывание провели легенды «Салавата Юлаева».
На специальной бренд-зоне FONBET гости написали поздравления для команды и приняли участие в розыгрыше атрибутики, разработанной специально к юбилею. В коллекцию вошли футболка, свитшот и бурек — традиционный меховой головной убор. Дизайн был вдохновлен природой Южного Урала и знаковым для клуба 2011 годом. В сезоне-2010/11 команда завоевала Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии мытищинский «Атлант» со счетом 4:1. Немалый вклад в победу внес капитан «Салавата Юлаева» Виктор Козлов. С 2022 года он занимает пост главного тренера клуба.
В текущем сезоне уфимская команда с 33 очками по итогам 30 игр занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче «Салават Юлаев» на выезде сыграет против петербургского СКА.