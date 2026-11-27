На три года, с 2027-го по 2029-й, закон меняет порядок определения МРОТ. При расчете будут учитывать прогноз роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций. Применение норм, по которым минимальная оплата зависит от медианной зарплаты, на этот срок приостановят.