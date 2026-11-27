Совет федерации одобрил повышение МРОТ до 28,9 тыс. руб. в 2027 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2027 года вырастет до 28,9 тыс. руб. в месяц. Повышение предусмотрено законом, который одобрил Совет федерации. По сравнению с нынешними 27,09 тыс. руб. прибавка составит 6,8%. Документ относится к бюджетному пакету.
На три года, с 2027-го по 2029-й, закон меняет порядок определения МРОТ. При расчете будут учитывать прогноз роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций. Применение норм, по которым минимальная оплата зависит от медианной зарплаты, на этот срок приостановят.
Закон также передает Федеральной налоговой службе (ФНС) администрирование взносов на обязательное социальное страхование от производственных несчастных случаев и профессиональных заболеваний. ФНС получит эти полномочия с 1 января. Сам документ начнет действовать со дня официального опубликования, кроме положений с отдельными сроками.