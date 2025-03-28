Путин: армия России освободила 70% территории ДНР и 99% территории ЛНР

На всей линии фронта стратегическая инициатива находится в руках армии России, считает президент Владимир Путин. По его словам, российские войска «идут вперед и освобождают одну территорию за другой» каждый день.

«Луганская Народная Республика освобождена на 99%, ее территория, а Донецкая, Херсонская, Запорожская — свыше 70%»,— рассказал господин Путин во время встречи с моряками атомной подводной лодки «Архангельск».

Президент утверждает, что России важно устранить первопричины конфликта на Украине. Он предложил ввести временное управление на Украине для проведения там выборов, после которых он считает возможным перейти к мирному соглашению.

В середине марта Кремль заявил о скором освобождении Курской области, где с 6 августа 2024-го продолжаются бои с ВСУ. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что было освобождено 86% захваченной территории региона.

Об эвакуации жителей Курской области — в репортаже «Ъ».