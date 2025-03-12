Главные новости за 12 марта. Новороссийск
Власти Новороссийска получили подтверждение начала проектирования Северного обхода города.
Решение о строительстве онкодиспансера в Новороссийске вынесут летом 2025 года.
В Новороссийске ждут пять новых троллейбусов и 12 автобусов в 2025 году.
Новороссийский центр оценки качества АПК увеличил экспорт зерна в страны Африки.
В Новороссийске планируют установить 350 камер муниципальной системы обзорного видеонаблюдения.
Заключение контракта на строительство Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» возможно не ранее конца апреля 2025 года.
В Новороссийске внедрили систему искусственного интеллекта (ИИ), который принимает заявки жителей по вопросам в сфере ЖКХ.
Стоимость проезда в общественном транспорте Новороссийска с 12 марта 2025 года повысится до 48 руб. вместо 50 руб.
В Новороссийске в 2025 году запланирован запуск нового маршрута №16 «ул. Хопшоносова — ул. Кутузовская».
Новороссийск погасил муниципальный долг в сумме 1,5 млрд рублей в 2024 году.
Названы самые популярные автобусные маршруты в Новороссийске.