Власти рассказали о ситуции с Дворцом спорта «Черноморский» в Новороссийске

Заключение контракта на строительство Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» возможно не ранее конца апреля 2025 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию будет определен условиями контракта, сообщил заместитель главы администрации Новороссийска Андрей Тараскин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«В настоящее время изыскиваем финансирование на строительство, в департамент строительства направлена соответствующая заявка на софинанисрование. В связи с тем, что на сегодняшний день выделение субсидии не подтверждено, заключение контракта на строительство возможно не ранее конца апреля 2025 года»,— уточнил господин Тараскин.

Также он рассказал, что на этапе строительства потребовалось внести изменения в проектно-сметную документацию. В настоящее время проект приведен в соответствие с актуальными требованиями законодательства. В декабре 2024 года получено положительное заключение государственной экспертизы.

Алена Воробьева