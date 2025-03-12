В Новороссийске установят 350 видеокамер в 2025 году

В Новороссийске планируют установить 350 камер муниципальной системы обзорного видеонаблюдения. Об этом в ходе своего отчета сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

По его словам, видеомониторинг способствует оперативному принятию мер по обеспечению безопасности. В Новороссийске установлены более 1,9 тыс. видеокамер. В 2024 году приобрели 51 камеру наблюдения.

Также в городе внедрена система автоматической фиксации нарушений правил благоустройства «Страж». Благодаря этому на 80% повысилась культура парковки. 48 камер установлены для фиксации несвоевременного вывоза отходов. В 2025 году планируется приобрести еще 28 камер. Они будут установлены на контейнерных площадках.

В 2024 году в Новороссийске внедрили систему искусственного интеллекта (ИИ), который принимает заявки жителей по вопросам в сфере ЖКХ в круглосуточном режиме. Одновременно голосовой робот-оператор может принимать 100 звонков. За 2024 год с помощью искусственного интеллекта на базе «Безопасного города» было обработано 18 тыс. звонков.

Алена Воробьева