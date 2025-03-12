В Новороссийске ждут пять новых троллейбусов и 12 автобусов в 2025 году

Поставка пяти новых троллейбусов и 12 автобусов запланирована в Новороссийск в 2025 году. Об этом сообщил начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Аркадий Павлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бороненко Фото: Максим Бороненко

По его словам, в 2025 году городской общественный транспорт увеличится запланирована на пять единиц троллейбусов и 12 автобусов. За счет выхода нового транспорта на линию в управлении прогнозируют увеличение пассажиропотока. В 2024 году он снизился на 5% и составил 39 тыс. пассажиров в год.

Как рассказал сегодня, 12 марта, в ходе ежегодного отчета глава Новороссийска Андрей Кравченко, в 2024 году в рамках краевой программы было приобретено 15 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 10 автобусов на газомоторном топливе. Еще два автобуса на дизельном топливе были подарены Новороссийску партнерами.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что стоимость проезда в общественном транспорте с 12 марта 2025 года повысится до 48 руб. вместо 50 руб. Повышение стоимости проезда по разным маршрутам планомерно произойдет в разные даты до 25 марта 2025 года.

Алена Воробьева