Названы самые популярные автобусные маршруты в Новороссийске

Наиболее востребованные автобусные рейсы в Новороссийске ходят по семи городским маршрутам. Об этом сообщил начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Аркадий Павлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

По его словам, самым популярными городскими маршрутами для новороссийцев стали: №№ 22, 22М, 8, 19, 34, Т10, Т14. Особенно это заметно в часы пик, когда интервалы между автобусами увеличиваются и пассажирам приходится дольше ожидать транспорт на остановке.

Летом в Новороссийске запускают сезонный маршрут №38, который обслуживает пляж Суджукская коса. В ежедневном режиме и с увеличенным количеством автобусов на линии работает маршрут №108 в Широкую балку. Он также популярен у жителей и гостей города-героя.

Муниципальным транспортом в Новороссийске активно пользуются льготные категории граждан. Это школьники, учащиеся, работники социальных и других структур, пенсионеры. Наиболее востребован у пассажиров транспорт большого и среднего класса.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что стоимость проезда в общественном транспорте города-героя с 12 марта 2025 года повысится до 48 руб. вместо 50 руб. По маршруту №20 стоимость проезда составит 45 руб.

Алена Воробьева