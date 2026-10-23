Бывшего советника Трампа Кушнера обвинили в лоббировании интересов ОАЭ

По данным Мэттью Коула, первыми о фонде узнали нидерландские спецслужбы. В конце 2017 года они задержали российского хакера, через которого получили доступ к материалам российской разведки. Среди них обнаружился скриншот с iPhone Джареда Кушнера, утверждают источники журналиста. Тогда же спецслужбы обнаружили уязвимость в модели телефона и стали отслеживать его активность. Каждый раз, когда зять Дональда Трампа пользовался устройством, изображение экрана передавалось спецслужбам, утверждают собеседники.