Бывшего советника Трампа Кушнера обвинили в лоббировании интересов ОАЭ
Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа и его бывшего советника, обвинили в лоббировании интересов ОАЭ и Саудовской Аравии. Речь идет о доступе к фонду, куда с 2017 года вносили деньги наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и лидер ОАЭ Мохаммед бин Заид.
Расследование журналиста Мэттью Коула опубликовало издание Vanity Fair. Согласно материалу, во время первого президентского срока Дональда Трампа, лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ создали фонд с капиталом около $2 млрд для продвижения своих интересов, причем $1 млрд якобы предназначался лично Джареду Кушнеру. Последний не был владельцем счета, но имел к нему доступ, утверждают источники журналиста. Формально же структура принадлежала эмиратской благотворительной организации, а сами средства направлялись через азербайджанские банки, отмечает автор текста.
По данным Мэттью Коула, первыми о фонде узнали нидерландские спецслужбы. В конце 2017 года они задержали российского хакера, через которого получили доступ к материалам российской разведки. Среди них обнаружился скриншот с iPhone Джареда Кушнера, утверждают источники журналиста. Тогда же спецслужбы обнаружили уязвимость в модели телефона и стали отслеживать его активность. Каждый раз, когда зять Дональда Трампа пользовался устройством, изображение экрана передавалось спецслужбам, утверждают собеседники.
Расследование Джаред Кушнер назвал «возмутительной выдумкой», а также «смесью фантазий, художественного вымысла и ангажированной пропаганды». По его словам, автор не предоставил ни единого доказательства.