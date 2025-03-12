В Новороссийске искусственный интеллект принимает заявки жителей по ЖКХ

В Новороссийске внедрили систему искусственного интеллекта (ИИ), который принимает заявки жителей по вопросам в сфере ЖКХ. Об этом в своем ежегодном отчете за 2024 год сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Голосовой робот-оператор принимает на горячей линии *076 «Безопасного города» более 100 звонков одновременно. Искусственный интеллект уточняет проблему, проверяет адрес жителя, создает заявку и отправляет данные в информационную систему «Мой-Новороссийск». Также он способен уточнить наличие плановых или аварийных работ и проинформировать об их проведении и сроке завершения.

Принятие сообщений от жителей города в сфере ЖКХ благодаря внедрению искусственного интеллекта происходит без ожидания на линии и в круглосуточном режиме. За 2024 год голосовым роботом-оператором на базе «Безопасного города» было обработано 18 тыс. звонков.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что власти города-героя получили подтверждения начало проектирования Северного обхода. Новая транспортная развязка позволит перераспределить потоки транспорта из Анапы в Кабардинку и Геленджик, минуя Новороссийск.

Алена Воробьева