ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%
Банк России по итогам заседания совета директоров решил сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. Аналогичное решение ЦБ принимал на прошлом заседании 11 сентября.
Замедления темпов снижения ставки ожидали многие участники рынка. В частности, сохранение показателя на уровне 14% прогнозировал первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, ЦБ продолжит снижать ставку не раньше 2027 года.
Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке.
Как менялась ключевая ставка
Источник: ЦБ РФ
До этого Центробанк 10 раз подряд снижал ставку. С июня темпы снижения замедлились с 50 до 25 базисных пунктов.
Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке.
Как менялась ключевая ставка
Источник: ЦБ РФ