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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Экономика

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Банк России по итогам заседания совета директоров решил сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. Аналогичное решение ЦБ принимал на прошлом заседании 11 сентября.
Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина

Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Замедления темпов снижения ставки ожидали многие участники рынка. В частности, сохранение показателя на уровне 14% прогнозировал первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, ЦБ продолжит снижать ставку не раньше 2027 года.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке.

Как менялась ключевая ставка

Источник: ЦБ РФ

До этого Центробанк 10 раз подряд снижал ставку. С июня темпы снижения замедлились с 50 до 25 базисных пунктов.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке.

Как менялась ключевая ставка

Источник: ЦБ РФ