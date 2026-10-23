Япония будет использовать ИИ для моделирования возможных кибератак
На фоне мирового кризиса, связанного с уязвимостями в языке программирования PHP, власти Японии заявили, что в стране создадут специализированную группу в задачи которой будет входить симуляция кибератак для выявления возможных уязвимостей в технологических системах. Об этом сообщают мировые медиа, в том числе, Reuters.
По мнению министра промышленности страны Рюосея Акадзавы, специалисты по кибербезопасности должны мыслить как злоумышленники и играть на опережение, используя ИИ для выявления потенциальных уязвимостей до того, как ими воспользуются.
20 октября разработчики PHP, на котором, по оценкам, работает около 70% всех сайтов в интернете, сообщили об обнаружении двух критических уязвимостей, которые могут облегчить хакерские атаки и которые уже были использованы хакерами. Днем позже они сообщили о выпуске обновления, где эти проблемы исправлены, и призвали пользователей загрузить его.
Уязвимости обнаружила компания в сфере кибербезопасности Wiz с помощью инструментов искусственного интеллекта — как собственных разработок компании, так и Google Gemini 4 Argon и OpenAI GPT-5.6 Sol. Многие правительственные учреждения в мире, компании и другие организации, временно отключили свои сайты. В Японии так поступили, кроме прочих, брокерская компания Nomura, Mitsubishi UFJ Financial Group, авиакомпания ANA и железнодорожная компания East Japan Railway.