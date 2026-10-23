Япония будет использовать ИИ для моделирования возможных кибератак

20 октября разработчики PHP, на котором, по оценкам, работает около 70% всех сайтов в интернете, сообщили об обнаружении двух критических уязвимостей, которые могут облегчить хакерские атаки и которые уже были использованы хакерами. Днем позже они сообщили о выпуске обновления, где эти проблемы исправлены, и призвали пользователей загрузить его.