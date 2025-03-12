Стоимость проезда в Новороссийске повысят до 48 рублей вместо 50

Стоимость проезда в общественном транспорте Новороссийска с 12 марта 2025 года повысится до 48 руб. вместо 50 руб. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Заявленную накануне стоимость в сумме 50 руб. решили отменить после совещания в управлении транспорта и дорожного движения по вопросу повышения тарифа на автобусных маршрутах. В ходе совещания перевозчики приняли решение о повышении стоимости проезда на 8 руб. до 48 руб. вместо 50 руб. По маршруту №20 стоимость проезда составит 45 руб.

Как уже сообщал «Ъ-Новороссийск», повышение проезда по разным маршрутам планомерно произойдет в разные даты до конца марта 2025 года.

«Перевозки по автобусным маршрутам обеспечены по нерегулируемому тарифу в соответствии 220-ФЗ. Перевозчик устанавливает стоимость проезда, соответсвенно ориентируясь на экономическое обоснование»,— уточнили в мэрии.

Также в управлении транспорта и дорожного хозяйства обсудили санитарное состояние автобусов, готовность к летнему периоду и соблюдение графика движения, особенно в утренние и вечерние часы.

Алена Воробьева