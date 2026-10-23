При атаке БПЛА на судно в Черном море погиб человек

Инцидент произошел сегодня утром в 13 морских милях к востоку от побережья Румынии, передает «РИА Новости». На борту находились 13 человек — 10 украинцев и три азербайджанца. Из воды удалось спасти девять моряков, поиск еще троих продолжается. На месте крушения работают поисково-спасательные катера и береговая охрана.