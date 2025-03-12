В Новороссийске подтвердили проектирование Северного обхода города

Власти Новороссийска получили подтверждение начала проектирования Северного обхода города. Об этом в ходе ежегодного отчета заявил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Газпром» Фото: ПАО «Газпром»

По его словам, новая транспортная развязка распределит три потока машин — транзитный, внутригородской и межгородской. В летнее время в Новороссийск заезжает 75 тыс. автомобилей, в том числе 12 тыс. транзитных, 9,5 тыс. грузовых и 66,5 тыс. легкового автотранспорта. Северный обход позволит перераспределить потоки транспорта из Анапы в Кабардинку и Геленджик, минуя Новороссийск.

Строительство первых двух этапов Северного обхода обойдется в 109 млрд руб. Длина новой магистрали превысит объездную трассу Новороссийска от села Цемдолина до ул. Портовой, протяженность которой составляет 13 км, в четыре раза.

По строительству Южного обхода, начать которое планируют в 2025 году, в Новороссийске были проведены инженерно-геодезические изыскания всей трассы, определена оптимальная ось. Проект по строительству Южного обхода включает пять этапов. Протяженность магистрали составит 18,8 км.

В 2024 году в Новороссийске была открыта развязка у АЭЗ «Лукойл», в 2025 году будет завершена реконструкция проспекта Дзержинского от ул. Южной до ул. МуратаАхеджака. Также проектируется пять объектов: реконструкция ул. Котанова на участке от ул. Шоссейной до проспекта Дзержинского с расширением двухполосной дороги до четырехполосной. Предварительная стоимость проектирования составляет 19,9 млн руб. Также запланированы капитальные ремонты автодорог по ул. Горького, Котляровского, Шевченко, Росистой. Реализация проектов увеличит интенсивность дорожного движения, уменьшит количество пробок и повысит безопасность движения.

Алена Воробьева