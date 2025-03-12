Решение о строительстве онкодиспансера в Новороссийске вынесут летом 2025 года

К строительству онкодиспансера в Новороссийске приступят после решения Законодательного собрания Краснодарского края, которое вынесут летом 2025 года. Об этом в своем ежегодном отчете главы за 2024 год сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Еще одной победой является принятие решения, которое этим летом будет вынесено на заседание законодательного собрания Краснодарского края – по строительству нового онкологического диспансера, и это тоже долгожданный результат, долгожданная новость, которую мы с вами все так долго ждали»,— поделился на открытом заседании городской Думы Новороссийска господин Кравченко.

О том, что городу-герою нужен новый онкодиспансер, говорили еще в 2017 году. Медучреждение в Новороссийске обслуживает жителей побережья Черного моря от Темрюка до Туапсе, Крымского и Абинского районов. В среднем это один млн человек. Новое здание должно было появиться на месте заброшенного госпиталя на улице Герцена. Действующий онкодиспансер, расположенный на улице Лейтенанта Шмидта, с трудом справляется с потоком пациентов, так как обслуживает девять муниципальных образований.

Алена Воробьева