Новороссийский центр оценки качества АПК увеличил экспорт зерна в страны Африки

Центр оценки качества АПК в Новороссийске экспортировал в страны Африки 25,6 млн т зерна в 2024 году, увеличив отгрузку зерновых на 36%. Об этом сообщили в пресс-службе Новороссийского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК» (ЦОК АПК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Российское зерно и продукты его переработки идут на экспорт в Африку через порты трех регионов России: Краснодарского края, Республики Крым и Ленинградской области. Всего в 35 стран Африки под контролем специалистов ФГБУ "ЦОК АПК" было направлено 23 вида различных зерновых и технических культур: в 2022 году –11,6 млн т, в 2023 году – 18,8 млн т, в 2024 – 25,6 млн т и за первые 2 месяца 2025 года – 2,7 млн т»,— рассказал директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Алексей Овсянников.

Господин Овсянников выступил с докладом «Экспорт зерна и продуктов его переработки в страны Африки» в рамках круглого стола Комитета Совета Федерации по международным делам. Продовольственная безопасность Африки остается одной из ключевых проблем континента наряду с энергетической безопасностью и ростом населения.

По разнообразию импортируемой продукции лидируют Египет, Алжир, Марокко, Ливия, Тунис и Танзания. В настоящее время возможно расширение географии и ассортимента российской зерновой продукции в африканские страны.

Алена Воробьева