FONBET и КХЛ представили совместный стенд на форуме «Россия — спортивная держава»

Стенд посетили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о десятилетии сотрудничества лиги с «первым букмекером» и представил джерси FONBET Матча звезд КХЛ. По традиции гости стенда смогли поднять главный хоккейный трофей континента. Среди других экспонатов — кубки страны по футболу, соревнований по паделу и Континентальной лиги дзюдо.