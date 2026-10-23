FONBET и КХЛ представили совместный стенд на форуме «Россия — спортивная держава»
В Красноярске проходит международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». На стенде FONBET и КХЛ гости могут познакомиться с ключевыми спортивными проектами компании и ее партнеров, увидеть трофеи из различных видов спорта.
Стенд посетили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о десятилетии сотрудничества лиги с «первым букмекером» и представил джерси FONBET Матча звезд КХЛ. По традиции гости стенда смогли поднять главный хоккейный трофей континента. Среди других экспонатов — кубки страны по футболу, соревнований по паделу и Континентальной лиги дзюдо.
Особое место на стенде занимает благотворительная акция в поддержку Федерации адаптивного хоккея России. Каждая шайба, заброшенная гостями в специальной бросковой зоне, конвертируется в материальную поддержку адаптивного хоккея.